The Witcher 4 deve ancora uscire e ha già vinto un premio

Parliamo dell' ADC Annual Awards , che celebrare l'artigianato e la creatività in un ampio spettro di attività artistiche. La parte interessante è infatti che non si occupano unicamente di videogiochi: i premi coprono campi come l'architettura, l'illustrazione e la fotografia, ma danno spazio anche a pubblicità, design grafico, videogiochi e non solo.

The Witcher 4 - il prossimo capitolo della serie GDR fantasy dei polacchi di CD Projekt RED - è stata presentata solo lo scorso dicembre, ma ha già fatto grandi passi in avanti. Il videogioco ha infatti vinto un premio , ancora prima di essere pubblicato.

Il premio vinto da The Witcher 4

Il trailer di The Witcher 4, che svela Ciri come personaggio principale del gioco di ruolo, ha vinto nella categoria Gaming - Marketing - Trailer. In pratica, è stato considerato il miglior trailer dedicato a un videogioco dell'ultimo anno.

Platige Image, lo studio di animazione in CG e 3D che ha realizzato il trailer, ha festeggiato la vittoria sui social media. Scrive: "Ce l'abbiamo fatta! Ci siamo portati a casa il #GoldCube degli ADC Annual Awards 2025!".

"Realizzato in collaborazione con CD Projekt Red e prodotto con Unreal Engine 5, questo filmato è il risultato di mesi di duro lavoro, creatività e lavoro di squadra. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo: non potremmo essere più orgogliosi!".

Se vi interessa capire quanto lavoro vi sia dietro la produzione di un trailer di questo tipo, potete vedere il video del dietro le quinte di Platige.

Nel mentre Platige si vanta, CD Projekt RED è al lavoro sul videogioco per fare in modo che sia perfetto. Il team di The Witcher 4 non è però preoccupato per il gameplay, ma dal dovervi convincere a giocare come Ciri.