Apple ha bloccato Fortnite su iOS: non si potrà giocare in tutto il mondo

Apple non ha ancora dato una risposta ufficiale sulla questione ed Epic Games non ha fornito una ragione per la quale il battle royale è stato bloccato.

Cosa sta accadendo tra Apple ed Epic Games

Come forse già saprete, tra Epic Games e il produttore di iPhone è in corso una battaglia legale sin dal 2020. Epic Games aveva inserito all'interno del videogioco un metodo di acquisto di contenuti in-game alternativo, per aggirare la commissione del 30% richiesta dall'App Store.

Secondo Epic Games, si tratta di una violazione delle regole antitrust, ma Apple ha bannato Fortnite ed Epic Games per aver violato i termini di utilizzo. Da lì è partita una battaglia legale che nel 2024 ha raggiunto un punto di svolta quando l'Unione Europea ha pressato Apple e altre grandi compagnie tecnologiche ad accettare il Digital Markets Act.

Apple aveva quindi approvato Fortnite in Europa e l'Epic Games Store su iPhone e iPad, lo scorso anno. La pubblicazione di Fortnite Mobile negli USA era invece prevista in queste settimane, ma Epic Games negli ultimi giorni aveva già segnalato che Apple non stava approvando la pubblicazione dell'app del videogioco.

Ora pare che la situazione si sia evoluta e che il gioco sia completamente bloccato a livello mondiale.