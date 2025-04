Epic Games accusa Apple di comportamento mafioso: “Per loro, il crimine paga”

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha nuovamente attaccato duramente Apple, etichettandola come un'azienda che agisce con metodi mafiosi, sostenendo che il colosso tecnologico considera accettabile violare le regole se il profitto ottenuto è maggiore delle eventuali sanzioni. Le dichiarazioni, rilasciate durante una conferenza tecnologica e riportate da TechCrunch, evidenziano come Apple e Google utilizzino strategie intimidatorie per dissuadere gli utenti dall'installare l'Epic Games Store. Queste piattaforme, secondo Sweeney, mostrano avvisi progettati per spaventare gli utenti, portando a un drastico calo delle installazioni, stimato tra il 50% e il 60%.

Il conflitto legale tra Epic Games e Apple continua La disputa tra Epic Games e Apple ha radici profonde. Nel 2021, Epic Games ha perso la maggior parte della causa contro Apple, nonostante una parziale vittoria che permetteva agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso metodi di pagamento alternativi per evitare la commissione del 30% imposta dall'App Store. Tuttavia, per quanto riguarda tutte le altre richieste, Apple ha prevalso. I passaggi da fare per scaricare uno store Sweeney non ha mai nascosto il suo disappunto, accusando più volte Apple di comportamenti scorretti e di agire in malafede. Secondo lui, Apple e Google perseguono un unico obiettivo: mantenere il controllo totale sui loro ecosistemi per massimizzare i profitti.