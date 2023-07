Apple contro Epic Games: la casa di Cupertino ricorre di nuovo in appello alla Corte Suprema

La battaglia tra Apple ed Epic Games non è ancora finita, a quanto pare, con la casa di Cupertino che ha deciso di ricorrere nuovamente in appello per ribaltare la sentenza che ha dato ragione alla casa di Fortnite sul fatto di poter rimandare a store esterni per gli acquisti in-app.

La battaglia legale è iniziata anni fa, con il casus belli di Fortnite: il gioco venne rimosso all'improvviso da App Store e Google Play a causa di un nuovo sistema di monetizzazione che era stato introdotto da Epic Games, in grado di consentire pagamenti diretti per le microtransazioni direttamente al publisher, senza passare dai meccanismi standard dello store.

Questo fatto ha scoperchiato il vaso di Pandora delle tariffe applicate agli acquisti sugli store, vero oggetto del contendere per quanto riguarda il caso legale in questione, con Epic Games a richiedere un trattamento più equo per sviluppatori e publisher rispetto alla tassa del 30% richiesto dai gestori degli store.