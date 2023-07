Starfield ha le rocce più belle che si siano viste in un videogioco, per alcuni fan

Starfield è il gioco con le rocce più belle che si siano mai viste nella storia del medium, almeno stando a un nutrito gruppo di fan che su Reddit ha voluto sottolineare questo aspetto del gioco, facendo una raccolta delle rocce più belle e particolari viste durante lo Starfield Direct dell'11 giugno 2023.

La cosa potrà sembrare frivola ai più, ma il thread pieno di rocce galattiche (venti immagini in totale), chiamato "I love rocks, and Starfield has the best rocks I've ever seen", è stato il più visitato della settimana nel subreddit del gioco e ha ricevuto migliaia di voti positivi, con centinaia di commenti in cui si esaltano le formazioni rocciose dei pianeti visitabili in Starfield.