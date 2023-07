Nintendo: Yoshi stava per annegare tragicamente in una pubblicità live action

Un'interessante intervista pubblicata da Game Informer rivela alcuni retroscena sulle pubblicità live action, ovvero con attori in carne e ossa, che Nintendo fece trasmettere tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, svelando anche che in una di queste un attore col costume di Yoshi stava per annegare.

Tutte queste pubblicità, iniziate con il grande successo della campagna promozionale di Super Smash Bros., sono state ideate e girate da Kathy e Tom Lawrence, una coppia di coniugi specializzati in pubblicità che ebbero particolare fortuna con questa iniziativa, tranne per alcuni momenti che hanno sfiorato la tragedia.

In una pubblicità, in particolare, Tim in persona si trovava dentro il costume di Yoshi, scoprendo a proprie spese come questo potesse trasformarsi in una trappola mortale se messo a contatto con l'acqua.

Trovandosi immerso in una piscina, Tim si è ritrovato ad andare a fondo con il costume zuppo d'acqua, senza riuscire inizialmente a fuggire dal costume. Questo ha portato a minuti di panico assoluto, considerando che l'abito-Yoshi, costruito con un materiale spugnoso, è passato in un attimo dal pesare 15 a 90 Kg.

Per fortuna è riuscito comunque a fuggire dalla trappola, con l'episodio che avrebbe potuto macchiare per sempre la memoria delle mitologiche pubblicità live action di Nintendo.