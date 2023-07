Call of Duty: Modern Warfare 3: meno di un mese all'annuncio, per Tom Henderson

Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà annunciato in meno di un mese, se Activision nel frattempo non ha cambiato programmi. A dirlo è stato l'insider Tom Henderson, solitamente molto preciso nelle sue soffiate.

Henderson non ha aggiunto dettagli sulla faccenda, limitandosi a dirsi curioso di vedere le reazioni dei giocatori all'annuncio. Evidentemente sa qualcosa in più che pensa potrebbe creare sensazione nella comunità.

Per adesso non c'è alcuna conferma ufficiale che il prossimo Call of Duty sia Call of Duty: Modern Warfare 3, ma va detto che tutte le voci puntano in quella direzione.

Del resto l'autunno sta arrivando (è la stagione in cui solitamente vengono lanciati i COD), quindi Activision ha sempre meno tempo per presentare il gioco, avendo saltato a piè pari showcase e conferenze di giugno. Prima o poi dovrà mostrarlo. Rimane da capire semplicemente quando.