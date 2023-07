American Hero: la versione restaurata e non censurata pubblicata in esclusiva su GOG

American Hero è stato pubblicato in un'edizione restaurata e non censurata su GOG . Il gioco era già uscito nel 2021 su altre piattaforme, ma tagliato dei contenuti più estremi, in particolare quelli di natura sessuale. Ma di cosa stiamo parlando?

Eroi americani

Lo sviluppo di American Hero risale agli anni '90. Il gioco fu realizzato per la sfortunata console Atari Jaguar con CD, ma non arrivò mai sul mercato, pur essendo sostanzialmente concluso. Si trattava di un film interattivo, quindi formato per la maggior parte di sequenze FMV, con scene d'azione e scene di sesso, che vedeva nel cast: Timothy Bottoms (The Last Picture Show, Johnny Got His Gun), Daniel Roebuck (The Fugitive, Final Destination) e Musetta Vander (O Brother, Where Art Thou, Wild Wild West).

Per la versione restaurata, curata da Empty Clip Studios per Ziggurat Interactive, Timothy Bottoms ha ripreso il suo ruolo, doppiando la voce interiore di Jack, il protagonista, che si può sentire per tutto il gioco.

L'obiettivo del nostro eroe è quello di fermare il virologo Krueger, che vuole spargere un virus che gli permetterà di prendere il controllo della mente dei cittadini di Los Angeles. Per farcela, bisognerà trovare e proteggere la scienziata che possiede la cura per il virus.

Se vi interessa dare uno sguardo a questa simpatica operazione di restauro, andate dritti su GOG, dove potrete acquistarlo per 12,49€.