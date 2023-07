The Witcher: Stagione 3, Netflix tiene veramente a ribadire che Henry Cavill c'è ancora

Le foto ritraggono una scritta luminosa gigantesca comparsa in varie parti del Regno Unito, a quanto pare: nella fattispecie, vediamo vari luoghi noti come il Castello di Edimburgo, le bianche scogliere di Dover e lo Shard di Londra.

Se le foto pubblicate dall'account Twitter ufficiale sono vere, sembra proprio che Netflix tenga particolarmente a ribadire, e far sapere a quante più persone possibile, che Henry Cavill è ancora il protagonista di The Witcher: Stagione 3 .

L'addio di Henry Cavill

Come abbiamo visto, infatti, Henry Cavill non sarà più il protagonista di The Witcher a partire dalla Stagione 4, quando verrà sostituito da Liam Hemsworth, che prenderà il ruolo di Geralt di Rivia. Tuttavia, Cavill ha comunque girato per intero la Stagione 3, cosa che risulta evidente anche dai messaggi a caratteri cubitali di Netflix.

Se da una parte questo può rappresentare una sorta di "guerrilla marketing" interessante e in un certo senso anche autoironico, dall'altra risulta piuttosto bizzarro perché sembra non tenere in grande considerazione il nuovo attore scelto per interpretare Geralt nella Stagione 4, in un certo senso ammettendo una sorta di errore commesso.

Di recente, l'attrice di Yennefer Anya Chalotra ha smentito alcuni rumor sull'addio di Henry Cavill.