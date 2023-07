Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster: spot giapponese mostra il gioco in azione

Pubblicato in Giappone un nuovo spot di Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster, che mostra il gioco in azione, anche se per dei brevi attimi, considerando che complessivamente dura quindici secondi. Si tratta comunque di un video che farà piacere a chi sta aspettando l'uscita del gioco su Nintendo Switch, il 15 settembre 2023. Purtroppo non ci sono informazioni su potenziali conversioni per altre piattaforme.

Il video consente anche di ammirare il lavoro di rimasterizzazione fatto sui Baten Kaitos. Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster comprende infatti le versioni rimasterizzate di Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e Baten Kaitos Origins, due giochi di ruolo giapponesi usciti originariamente per Nintendo Gamecube.

Tra le novità introdotte dagli sviluppatori di Bandai Namco, spiccano alcune caratteristiche mirate ad aiutare i giocatori meno smaliziati con il genere a godersi l'esperienza.