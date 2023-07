Human Fall Flat: oltre 45 milioni di copie vendute, continua la sua corsa folle

Human Fall Flat sta continuando a macinare numeri impressionanti in tutto il mondo, con il totale delle vendite aggiornato ora a 45 milioni di copie e continuando a dimostrarsi un fenomeno globale veramente impressionante.

Solo lo scorso marzo avevamo riferito che le vendite avevano superato i 40 milioni di copie, ma questo significa che in poco più di 3 mesi sono stati venduti altri 5 milioni di Human Fall Flat, un ritmo davvero notevole per un gioco proveniente da una produzione alquanto modesta, in termini di budget ed estensione.

Per celebrare il traguardo dei 45 milioni di copie vendute, il team No Brakes Games e il publisher Curve Digital hanno pubblicato anche un simpatico trailer che festeggia il risultato e ricorda anche che il gioco si trova attualmente in sconto.