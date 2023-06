Human Fall Flat 2 annunciato con un trailer al Devolver Digital Showcase 2023

Al Devolver Digital Showcase 2023 è stato annunciato Human Fall Flat 2. L'editore ha mostrato solo un brevissimo trailer che non fa altro se non confermare che il gioco è in arrivo, ma non abbiamo purtroppo alcuna informazione aggiuntiva a riguardo.

Human Fall Flat è un party game multigiocatore molto in voga tra gli streamer. Ogni giocatore controllare una figura umanoide dallo stile cartoon e deve riuscire a far cadere fuori dal ring - che può assumere molte forme, comprese arene in movimento - e rimanere l'ultimo ancora vivo.

Human Fall Flat 2 probabilmente, considerando come è stato presentato, sarà un'evoluzione del gioco precedente, con nuovi contenuti e nuove meccaniche. Dovremo attendere però una presentazione più corposa per sapere qualcosa di più.