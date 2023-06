Wizard with a Gun: demo disponibile su Steam, nuovo trailer dal Devolver Digital Showcase

Durante il Devolver Digital Showcase di giugno 2023 abbiamo visto nuovamente in azione Wizard with a Gun, il survival sandbox di Galvanic Games. Per l'occasione è stato presentato un nuovo gameplay trailer ed è stata annunciata la disponibilità di una demo singleplayer per PC.

Se siete interessati, potrete scaricare la demo di Wizard with Gun su Steam a questo indirizzo.

Wizard with a Gun è uno gioco d'azione e sopravvivenza sandbox, ambientato in un mondo popolato da creature pericolose e misteri arcani che esploreremo nei panni di un mago pistolero. Sarà possibile affrontare l'avventura in solitaria o in compagnia di amici e atri giocatori con la cooperativa online.

Mentre esploriamo l'ignoto raccoglieremo materiali per creare le nostre personali bocche da fuoco incantate, variando potenza di fuoco, raggio d'azione ed effetti secondari in base alla combinazione di risorse utilizzate.

Wizard with a Gun è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con lancio in programma durante il corso del 2023.