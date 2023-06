Devolver Digital, ricapitoliamo lo show più folle dell'estate dei videogiochi

Il Devolver Digital è da sempre la conferenza più folle di tutto l'E3... e lo è tuttora. Si tratta di una conferenza davvero particolare, che mescola i nuovi giochi del publisher indipendente con una storia a dir poco sopra le righe, che ogni anno si rinnova. Anche in questa occasione si riparte da dove li avevamo lasciati, ovvero da Volvy, la nuova mascotte dello sviluppatore. In questo mondo parallelo, questo orribile essere ha prima conquistato l'industria dei videogiochi negli anni '80-'90 per poi sparire dopo essere stato ribrandizzato Volvy 2.0, una mascotte più giovane e aggressiva, ma che non è piaciuta al pubblico.

In questi mesi, si sa, si recupera tutto dal passato e per questo motivo Devolver ha deciso di far tornare la più grande mascotte dei videogiochi in una versione evoluta: si tratta di Volv-e, una nuova intelligenza artificiale in grado di generare videogiochi grazie agli input delle persone. Il primo gioco generato è una cooperativa coi maghi sandbox, dalla grafica davvero ispirata, ovvero il nuovo Wizard with Gun. Si tratta di un gioco coop, con crafting e ricerca dei materiali. Il gioco è disponibili in demo adesso su PC, Xbox Series X|S e PS5.

Il secondo gioco è The Talos Principles 2, un puzzle game in prima persona davvero ispirato. Durante la conferenza è stato mostrato un lungo video di gameplay che mostra alcuni dei nuovi scenari e dei nuovi puzzle. Il gioco arriva quest'anno su PC e next-gen.

Volv-e ha poi creato un nuovo walking simulator nel quale si controllano le gambe del personaggio indipendentemente dal resto del corpo. Si tratta del nuovo gioco del creatore di Ape Out. In Baby Steps bisogna far muovere un personaggio controllando solo le sue gambe, così da fargli superare i vari scenari. Il tutto mescolato con un'atmosfera piuttosto folle. Il gioco arriva su PC e PS5 nel 2024.

L'esperimento successivo è fatto grazie all'idea di un "famoso youtuber", che ha chiesto a Volv-e un seguito con più livelli e sfide: il risultato è Human Fall Flat 2. A questo punto i ragazzi di Devolver decidono di connettere la mascotte al network globale di Devover e dare a Volv-e gli strumenti per creare giochi ancora più incredibili. Qualcosa va, però, storto e Volv-e si trasforma in un vero e proprio mostro.

A questo punto il suo creatore, commosso dalla sofferenza della sua creatura, decide di aiutare la mascotte a liberarsi dai suoi demoni. Per sempre. E in questo modo un po' catartico si chiude questo Devolver Digital, con solo 3 giochi presentati durante lo show e Shadows of the Damned Remastered presentato qualche minuto prima.