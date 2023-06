Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload spuntano con un leak: trailer e data di uscita svelate

SEGA si è fatta sfuggire il segreto di Pulcinella. Tramite un leak sono emersi online due trailer per due giochi della saga di Persona che pare saranno annunciati durante l'evento di Xbox. Parliamo di Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload, ovvero il remake del terzo capitolo. Entrambi sarebbero in arrivo su Game Pass.

Persona 5 Tactica è un nuovo capitolo della oramai sotto-saga di Persona 5, che conta il gioco base, la versione Royal e Strikers, più il gioco mobile che propone però personaggi completamente diversi e lo spin-off di danza Dancing in Starlight. Persona 5 Tactica, come è facile capire dal nome, è un gioco di strategia e propone uno stile grafico differente, più chibi/deformed. La data di uscita sarebbe il 17 novembre 2023.

Persona 3 Reload, invece, pare essere un remake fedele del gioco originale, previsto per l'inizio del 2024. Quest'ultimo era già noto grazie a vari rumor e leak e veniva dato un po' scontato da tutti. Persona 5 Tactica, invece, era emerso online con il codice "P5T".

Ovviamente per il momento sono solo leak, non informazioni ufficiali. Dovremo attendere conferme o smentite da parte di SEGA, ma per i momento pare proprio che i video siano autentici. Che ne pensate?