Devolver Digital vuole pubblicare un indie il giorno di GTA 6: "non puoi sfuggirci" Rockstar!

Cosa ha detto Devolver Digital

Non è una novità, va detto. Devolver Digital aveva già svelato il tutto in un post online a marzo. Ora però che GTA 6 è stato rimandato, l'editore dedicato agli indie ha ripetuto la promessa.

Come potete vedere poco sotto, Devolver Digital ha scritto un nuovo messaggio che fa quasi sembrare che sia lei la compagnia più grande e pericolosa: "Non puoi sfuggirci. Sarà per il 26 maggio 2026, allora".

L'idea è che Devolver Digital voglia proporre una situazione simile ad Animal Crossing: New Horizons e Doom Eternal, entrambi pubblicati il 20 marzo 2020. I due giochi hanno dato il via a vari meme, essendo anche l'uno un po' l'opposto dell'altro per stile, e si sono in pratica pubblicizzati a vicenda. In ambito cinematografico, lo stesso è accaduto con Barbie e Oppenheimer (in Italia sono usciti in giorni diversi, ma negli USA sono arrivati assieme nelle sale).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non sappiamo quale sia il gioco, ma se veramente Devolver Digital desidera pubblicarlo insieme a GTA 6, possiamo supporre che sarà qualcosa dedicato a un pubblico completamente diverso così da creare un chiaro contrasto e non correre rischi di limitare anche solo minimamente le vendite.

Devolver Digital è nota per il proprio stile sopra le righe, quindi non stupisce che voglia mandare avanti questa trovata.

Tra i recenti giochi di Devolver Digital vi è Shotgun Cop Man, ecco la nostra recensione.