Shotgun Cop Man, la recensione di un gioco divertente ed esagerato

Capire cosa sia Shotgun Cop Man non è affatto difficile. Siete un uomo. Siete un poliziotto. Avete uno shotgun, ovvero un fucile a pompa. Il vostro scopo è altrettanto semplice, anche se non ci sono premesse: dovete arrestare Satana . Il re dei cattivi dopotutto merita di finire in cella e non crediamo serva sapere altro. Lo inseguiamo così all'Inferno, esplorando sette mondi (sette come i cerchi infernali) composto a propria volta da 17 livelli, per oltre 150 di sfide ad alto ritmo . Lo diciamo subito: ci vuole veramente poco per arrivare alla fine di Shotgun Cop Man, qualcosa tra le tre e le quattro ore . Arrivare alla fine però è solo l'inizio.

Shotgun Cop Man non vuole perdere un singolo secondo: non a caso all'inizio di ogni mondo/cerchio c'è solo un velocissimo scambio di battute tra il nostro protagonista e Satana, che risponde sempre e solo con una frase: "Fu*k You, Shotgun Cop Man!". Qui non si parla: si spara, si corre, si muore, si ripete.

Shotgun Cop Man è veloce, brutale, immediato e ad altissimo ritmo . I livelli durano quasi sempre meno di un minuto e alcuni possono essere completati facilmente in meno di trenta secondi. Potrebbe sembrare poco, ma l'esperienza è veramente intensa e anche giocare per dieci minuti alle volte rischia quasi di essere fisicamente provante, soprattutto all'inizio e se siete abituati a giochi dai ritmi più tradizionali.

I colpi dell'arma secondaria ci permettono di mantenere quota, spingendoci quindi a una sorta di danza con la gravità. Ci catapultiamo in aria, iniziamo a sparare ai nemici a portata (la mira automatica aiuta a rendere il tutto più semplice) e poi ci lasciamo cadere per evitare i colpi in arrivo verso di noi, oppure eseguiamo manovre evasive con un altro sparo potente. I proiettili non sono infiniti, però, quindi dobbiamo obbligatoriamente tornare a terra a intervalli per ricominciare a combattere. Shotgun Cop Man riesce così a proporre un loop istantaneo incredibilmente divertente e semplice da approcciare. Ci vogliono veramente pochi livelli per apprendere le basi del gameplay e sarete subito conquistati.

L'idea alla base di Shotgun Cop Man è semplice: abbiamo un fucile a pompa e un'arma secondaria, di base una semplice pistola. Il nostro uomo poliziotto può muoversi, ma per saltare deve usare lo shotgun : ogni sparo ci fa volare nella direzione opposta, quindi le nostre armi da fuoco non servono solo per eliminare i demoni rossi che infestano gli inferi ma anche per librarci in aria.

Nemici, armi e trappole di Shotgun Cop man

L'esperienza di Shotgun Cop Man non cambia molto tra il primo e l'ultimo livello, nel suo cuore fondante. Il team - che è lo stesso di My Friend Pedro, tra l'altro - ha però cercato di caratterizzare ogni mondo con un po' di elementi unici, ampliando il numero di fattori da tenere in considerazione.

Prima di tutto, appaiono nuovi nemici. Alcuni sono volanti, altri si smaterializzano e altri ancora sono più resistenti. I più interessanti sono ovviamente i boss di fine mondo, che propongono una sfida leggermente più complessa ma comunque rapidissima (un minuto basta). Ci sono poi vari tipi di armi che si ottengono perlopiù all'eliminazione dei nemici. Anche queste permettono di variare leggermente il modo di combattere, ma l'intera avventura è pensata per funzionare perfettamente anche con la pistola base.

A fare veramente la differenza è la componente platform. Cop Man deve infatti usare il proprio shotgun per evitare spuntoni, lame rotanti, laser e non solo. La parte interessante è che in pratica molti livelli sono veri e propri enigmi da risolvere. Non c'è da pensare molto, tranquilli, ma bisogna comunque attivare interruttori, spostare piattaforme, trasportare chiavi per apire cancelli e spaccare aree rocciose, raccogliendo bombe che rischiano di saltarci in aria sulla schiena. Siamo a rischio in ogni istante, in breve.

Vedrete varie volte questa schermata

Shotgun Cop Man non è però mai punitivo. Al primo danno il nostro cuore esce dal corpo: se veniamo colpiti prima di recuperarlo siamo morti, ma basta lanciarsi e raccoglierlo per ritornare in salute. Si tratta di un'ottima idea di gameplay, che ricorda gli anelli di Sonic e permette di avere sempre una seconda possibilità a ogni singolo errore, aumentando il livello di tensione di ogni scontro e diminuendo la frustrazione.

La sfida vera non è però arrivare alla fine del livello, visto che ci sono persino checkpoint intermedi in quelli "più lunghi". L'obiettivo è arrivare al portale di uscita completando tre sfide: eliminare tutti i nemici, farlo entro un tempo massimo e senza mai essere colpiti.

I proiettili di un'arma rimbalzano: immaginate cosa succede sui trampolini

Per questo motivo abbiamo detto che finire il gioco è solo l'inizio. Affrontare Shotgun Cop Man come un'opera da completare una volta significa apprezzare solo in parte l'esperienza per com'è stata intesa dallo sviluppatore. Siamo riusciti a completare perfettamente al primo tentativo solo 40 livelli su 153 ma siamo certi che il tempo di gioco raddoppierebbe se puntassimo alla perfezione. Inoltre, Shotgun Cop Man permette di creare livelli e giocare quelli realizzati dagli altri utenti. In questo caso tutto dipenderà da quanto pubblico creativo riesce ad accumulare l'opera, ma c'è la potenzialità per tante altre sfide. L'editor è molto completo e permette veramente di creare strutture complesse con sistemi di logica per i nemici e tutti gli elementi visti nella campagna principale.

I laser fanno male, fidatevi

Shotgun Cop Man ha un solo grande difetto: la componente grafica è innegabilmente sottotono e siamo certi che molti ignoreranno il gioco a prescindere perché non particolarmente attraente a vedersi. Sia chiaro, la semplicità estetica porta con sé una chiarezza invidiabile. Non c'è un singolo istante in cui l'azione diventi confusa: ogni elemento grafico è puramente finalizzato al gameplay e il tutto è solo che positivo.

Innegabilmente però lo stile grafico è molto banale e povero. Anche i boss non sono nulla di ché, considerando che parliamo di demoni infernali. L'impressione è che Shotgun Cop Man sia un'idea che gli sviluppatori hanno trovato convincente, ma non abbastanza da investire più risorse, come nel caso di My Friend Pedro. Considerando quanto è divertente, forse potevano crederci un po' di più.