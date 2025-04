Sea of Stars: Throes of the Watchmaker ha una data di uscita

Sabotage Studio ha annunciato la data di uscita di Sea of Stars: Throes of the Watchmaker, rivelando che la seconda espansione gratuita del gioco sarà disponibile a partire dal 20 maggio, dunque fra poche settimane.

Nonostante la gratuità, stiamo parlando di un pacchetto piuttosto corposo, che punta a impegnare i giocatori che hanno completato Sea of Stars per circa otto ore, conducendoli all'interno del misterioso mondo di Horloge: una dimensione meccanica in miniatura creata dall'Orologiaio.

Finora in perfetto equilibrio, Horloge si ritrova a fare i conti con una minaccia che punta a destabilizzare questo mondo e mette a dura prova le capacità dei protagonisti di Sea of Stars, ponendoli di fronte a sfide completamente nuove e impegnative.

Oltre allo scenario di Horloge, Throes of the Watchmaker introduce anche un personaggio giocabile inedito, Artificier: un automa cecchino dotato di laser e attacchi a distanza che aggiungono varietà e spessore al repertorio del party.