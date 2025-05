Sea of Stars: Throes of the Watchmaker è disponibile gratis, con tutti i suoi contenuti

Sabotage Studio ha finalmente lanciato Throes of the Watchmaker, DLC gratuito per Sea of Stars, il suo gioco di ruolo alla giapponese che tanti fan ha conquistato in tutto il mondo. Potete quindi scaricarlo e tornare a giocare su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco: PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.