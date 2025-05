Gli S.T.A.L.K.E.R. rimasterizzati stanno ricevendo molte recensioni negative su Steam

Nella giornata di ieri, GSC Game World ha pubblicato le edizioni rimasterizzate dei primi tre S.T.A.L.K.E.R. su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. A quanto pare, però, hanno tanti problemi, tanto da aver portato molti utenti Steam a recensirli negativamente . Attualmente le nuove versioni di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat hanno soltanto il 40% circa di recensioni positive. Per quale motivo?

I motivi delle recensioni negative

Shadow of Chernobyl è il gioco con più recensioni, quindi è quello più attaccato, ma gli stessi problemi sembrano esserci in tutti e tre i giochi, segno che riguardano il processo di rimasterizzazione.

L'originale S.T.A.L.K.E.R. nella Enhanced Edition

Secondo decine di recensioni, il problema più grande che affligge i tre giochi è uno strano bug che sembra forzare il rendering dei giochi a una risoluzione più bassa rispetto a quella impostata, con un successivo upscale mal gestito che produce immagini sfocate e impastate. Questo accade anche se si disattivano opzioni come AMD FSR Super Resolution e la profondità di campo.

C'è da dire che non tutti hanno riscontrato il problema, ma visto il numero di recensioni negative che lo citano, deve essere comunque molto diffuso.

Un altro cambiamento molto discusso che ha fatto infuriare i fan è la completa rimozione di tutto ciò che è russo o collegato all'Unione Sovietica, inclusi doppiaggio e localizzazione in russo, l'uso dei rubli sovietici come valuta di gioco, e persino segni, statue e luoghi iconici sovietici presenti nella vera Zona di esclusione di Chernobyl, che erano inclusi nei titoli originali.

Chiaramente gli sviluppatori, di origine ucraina, lo hanno fatto in segno di protesta per l'invasione della loro nazione da parte della Russia, tuttavia l'iconografia sovietica è sempre stata importante per l'atmosfera degli S.T.A.L.K.E.R., oltre che fondamentale per definirne il senso. Inoltre, questa decisione non è mai stata comunicata in alcun modo, nemmeno nelle FAQ ufficiali, dove gli sviluppatori hanno detto di voler rimanere fedeli all'esperienza originale.

Altri problemi sono: la fluidità non proprio impeccabile, a fronte di miglioramenti grafici non proprio trascendentali; dei bug che compromettono il salvataggio delle impostazioni e glitch vari che infestano il gameplay (cadaveri che spariscono impedendo di prendere il bottino, pericoli invisibili e altro ancora). Speriamo che il tutto venga risolto a suon di patch, come del resto GSC sta facendo con S.T.A.L.K.E.R. 2, arrivato alla versione 1.4.