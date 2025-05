S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Ediition è ora disponibile

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Ediition è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S: si tratta di un'edizione migliorata della raccolta firmata GSC Game World, che sfrutta le capacità delle piattaforme di attuale generazione.

Acquistabile in un singolo pacchetto da 39,99€ oppure separatamente, a 19,99€ per gioco, S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Ediition introduce svariati miglioramenti tecnici: dai god rays che fendono l'aria radioattiva alle screen space reflections che aggiungo spessore al comparto visivo, passando per l'illuminazione globale che scolpisce i volti dei PNG.

Le sequenze di intermezzo pre-renderizzate a 4K completano il quadro di un prodotto che presenta una resa dell'acqua migliorata, una distanza visiva estesa e nuove modalità grafiche appannaggio esclusivo di PS5 e Xbox Series X|S.

Su PC, inoltre, è arrivata la piena compatibilità con Steam Deck e il supporto completo per i controller. Chi già possiede S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, inoltre, potrà aggiornarlo gratuitamente alla Enhanced Edition.