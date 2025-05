La patch 1.0.1 di S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy risolve alcuni problemi della versione PC

GSC Game World ha annunciato la pubblicazione della patch 1.0.1 di S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition, che risolve alcuni dei problemi maggiori della versione PC.

"Abbiamo ascoltato i vostri feedback e stiamo lavorando attivamente per migliorare la Enhanced Edition. Grazie per aver condiviso i vostri pensieri su S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition, perché ci stanno aiutando a raggiungere il nostro obiettivo di offrire un'esperienza sempre migliore." Ha scritto lo studio nell'annuncio.