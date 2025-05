La S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy sta per arrivare anche su altre piattaforme, vediamo quali

Lo studio di sviluppo, nonché editore, GSC Game World ha annunciato che la raccolta S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy , che comprende i primi tre episodi della serie, uscirà anche su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S . Quando? Il 20 maggio 2025, quindi tra pochissimi giorni.

Nella Zona

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy comprende quindi Shadow of Chornobyl, uscito originariamente nel 2007, Clear Sky, uscito nel 2008 e Call of Prypiat, uscito nel 2009.

Tutti i giochi sono stati migliorati graficamente e sono stati ottimizzati per girare sul moderno hardware. Inoltre offrono un supporto esteso per le mod, per la gioia di quelli che amano espandere la loro esperienza di gioco.

La serie è stata poi proseguita con S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, uscito da pochi mesi per PC e Xbox Series X e S, che è ancora in fase di supporto, con i futuri aggiornamenti che potrebbero ampliare ulteriormente il gioco, per la gioia di chi ama girovagare per la Zona.

Per il resto, vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy è già disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch..