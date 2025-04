Sea of Stars presto verrà localizzato in italiano con un aggiornamento gratuito

La conferma è arrivata tramite la risposta dello sviluppatore "Sabomath" in un thread su Steam, dove ha svelato che la localizzazione in italiano verrà introdotta il prossimo 20 maggio .

Sea of Stars è stato uno dei GDR a turni più apprezzati degli ultimi anni, ma purtroppo non è localizzato nella nostra lingua, il che rappresenta una barriera per molti giocatori. Almeno fino ad ora. Infatti, il team di Sabotage Studios ha annunciato che presto aggiungerà i sottotitoli e i testi in italiano .

In arrivo anche un DLC

Si tratta dello stesso giorno in cui verrà pubblicato anche il DLC gratuito "Throes of the Watchmaker" su tutte le piattaforme, che aggiunge più di otto ore di nuovi contenuti, tra aree inedite, boss e nemici e una nuova classe per Valere e Zale.

"Ciao a tutti! La localizzazione italiana sarà disponibile il 20 maggio, il giorno dell'uscita del DLC gratuito. Sarà disponibile sia per il gioco principale che per il DLC."

"Non vediamo l'ora che i nostri amici italiani possano esplorare il gioco nella loro lingua madre. Grazie per la vostra pazienza e il vostro supporto".

Sea of Stars è GDR che si ispira ai grandi classici giapponesi, come Chrono Trigger e i vecchi Final Fantasy, conservandone gli elementi migliori e tagliando quelli obsoleti. Il risultato, come spiegato nella nostra recensione, è un gioco indimenticabile guidato da una direzione artistica di altissimo livello e soluzioni di game design davvero intriganti. Il gioco è disponibile su console PlayStation e Xbox, Nintendo Switch e PC.