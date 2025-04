I Joy-Con di Nintendo Switch 2 saranno “più silenziosi” rispetto a quelli di Switch 1

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della compagnia, l'intensità della vibrazione dei controller è stata ridotta su Nintendo Switch 2, che dunque saranno "più silenziosi" , in particolare in quei giochi che fanno largo impiego dell'HD Rumble 2.

Vale anche per il Pro Controller?

La conferma arriva dalla pagina dedicata ai giochi Nintendo Switch 1 che avranno una compatibilità limitata con Switch 2. La descrizione di Everybody 1-2-Switch! Afferma che il minigioco del Nascondino potrebbe risultare più difficile proprio a causa della minore intensità della vibrazione.

"L'intensità delle vibrazioni dei Joy-Con 2 è stata ridotta rispetto ai controller Joy-Con, quindi trovare Joy-Con 2 nascosti nel minigioco Nascondino Joy-Con potrebbe risultare più difficile", recita il sito Nintendo.

Ovviamente parliamo di un dettaglio minore e che, a parte casi estremi come il già citato Everybody 1-2-Switch, difficilmente porterà cambiamenti sostanziali per l'esperienza di gioco, ma è comunque un cambiamento gradito. Supponiamo che allo stesso modo anche il Pro Controller di Nintendo Switch 2 presenterà una vibrazione meno intensa e rumorosa, visto che adotterà la stessa tecnologia HD Rumble 2, ma per saperlo con certezza sarà necessario attendere il lancio della console.