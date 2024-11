Sea of Stars: Dawn of Equinox è disponibile gratis da oggi, portando modalità cooperativa e altre novità

L'update porta con sé anche correzioni di bug e miglioramenti tecnici vari, come si conviene a una patch, ma porta con sé anche tante novità interessanti che arricchiscono in maniera sostanziale gli elementi interni del gioco e le possibilità di fruizione, dando nuova linfa all'RPG in questione.

Sabotage Studio ha pubblicato oggi Dawn of Equinox, espansione gratuita di Sea of Stars che porta con sé la modalità cooperativa e varie altre novità interessanti, che vanno ad arricchire ulteriormente i contenuti e le caratteristiche di questo apprezzato RPG che richiama lo stile nipponico.

Tante novità aggiunte a Sea of Stars

Dawn of Equinox si presenta come un'espansione di grande importanza, che propone una vera e propria nuova versione di Sea of Stars. Tra le novità ci sono anche nuovi preset di difficoltà e una serie di nuovi Relics per personalizzare l'esperienza, oltre all'aggiunta di una modalità Speedrun.

Aggiunte anche nuove musiche, ritratti dei personaggi e animazioni varie.

Le aggiunte maggiori, tuttavia, riguardano probabilmente il multiplayer e il sistema di combattimento. Per quanto riguarda il primo elemento, l'espansione introduce la modalità cooperativa che consente di affrontare il gioco insieme ad altri utenti per un massimo di tre giocatori.

Il sistema di combattimento si arricchisce con gli Sticky Combo Points, che modificano il sistema di punti legati alle combo, in modo da stimolare la varietà di mosse e approcci, e l'inserimento dei Mystery Locks. Questi ultimi sono al centro di una nuova meccanica incentrata sullo svelare come rompere gli incantesimi nemici.

All'inizio del 2024, Sea of Stars aveva raggiunto 5 milioni di giocatori, ma con questa nuova aggiunta potrebbe espandere ancora di più il suo pubblico.