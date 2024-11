L'ex-sceneggiatore di Star Wars Eclipse svela a cosa lavora: un GDR che fonde Il Signore degli Anelli e 1984

Il team lavora anche a un gioco di ruolo e per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci dalla sua storia, Williams dice che è come " Il Signore degli Anelli di Tolkien incontra 1984 di Orwell ".

Williams ha lavorato con Quantic Dream per quasi 10 anni, ma parlando ha detto che era il momento giusto per passare a qualcosa di nuovo. " Lasciare Star Wars non è stata una decisione facile ", ha detto. "Ci sono persone fantastiche alla Quantic Dream e alla Disney".

Adam Williams, che è stato sceneggiatore capo di Detroit: Become Human e Star Wars Eclipse , ha annunciato il suo nuovo studio: Republic Games .

Il nuovo gioco dell'ex-Quantic Dream

"Un regime tirannico impone brutalmente la sua ideologia e schiaccia ogni dissenso", ha spiegato Williams in un comunicato stampa. "Ma una fazione di ribelli cerca di rovesciare i tiranni e di smascherare le bugie alla base della loro dottrina. Tutto questo dramma politico è infuso con elementi soprannaturali in agguato sotto la superficie, per creare qualcosa senza tempo e allo stesso tempo di grande risonanza sociale".

Il logo di Republic Games mostra un uccesso rapace su sfondo nero

Williams ha dichiarato che la collaborazione con Krafton, che ha investito nello studio, ha dato a Republic Games "la possibilità di creare qualcosa di totalmente nuovo, qualcosa di totalmente nostro". Ha aggiunto che "questa libertà creativa, con questo tipo di sostegno" è "l'occasione della vita" sia per lui che per lo studio.

"Abbiamo fondato Republic Games per creare esperienze divertenti e significative. Ci concentriamo solo sul dare ai giocatori ciò che vogliono davvero: un ottimo gameplay, una grande storia, personaggi ispirati e un'esperienza fantasy che ricorderanno", ha detto Williams.

"Crediamo che ci sia un'ampia base di giocatori di GDR che sentono di non essere più soddisfatti. Vogliono un fantasy classico, tradizionale e senza tempo. Vogliono una storia che risponda alle loro scelte, dando loro la libertà di andare in qualsiasi direzione vogliano, piuttosto che sentirsi dire cosa pensare della storia e dei personaggi. È questo il pubblico per cui stiamo realizzando il gioco".

Per quanto riguarda Star Wars Eclipse, gli ultimi report parlano di un'uscita lontana.