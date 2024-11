Microsoft Flight Simulator 2024 è pronto al decollo: data di uscita e orario di sblocco confermati

A una settimana ormai dal lancio, la casa di Redmond ha confermato data di uscita e orario di sblocco in digitale per Microsoft Flight Simulator 2024, la nuova e attesissima simulazione di volo che promette di alzare ulteriormente l'asticella per quanto riguarda questa tipologia di software.

Come già annunciato in precedenza, la data di uscita di Microsoft Flight Simulator 2024 è confermata per il 19 novembre 2024 su PC e Xbox Series X|S, ovviamente disponibile al lancio anche nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, mentre l'orario fissato per lo sblocco sono le ore 17:00 in Italia.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto un nuovo trailer che ricorda la disponibilità di Microsoft Flight Simulator 2024 al lancio su Game Pass, oltre ovviamente ad essere acquistabile in maniera standard su PC e Xbox.