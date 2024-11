Frostpunk 2 è in offerta su Instant Gaming nella versione Steam

Sopravvivenza urbana all'estremo

In Frostpunk 2, prenderai le redini della città come Sovrintendente in un mondo post-apocalittico dominato dal gelo, gestendo le richieste di cibo, calore e risorse essenziali come carbone e petrolio. Ogni decisione ha conseguenze, e dovrai mantenere un equilibrio tra le esigenze crescenti dei cittadini e le pressioni delle fazioni che ambiscono al potere.

Grazie a FrostKit, lo strumento di modding incluso, avrai inoltre la possibilità di creare scenari unici, modelli e mappe personalizzate, trasformando Frostpunk 2 in un'esperienza davvero senza confini.