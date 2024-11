NVIDIA si concentra sulle GPU di nuova generazione RTX 50 Blackwell, mandando le RTX 40 in pensione

L'arrivo delle nuove RTX 50

Secondo fonti cinesi vicine alla produzione, l'azienda ha gradualmente interrotto la fabbricazione delle schede di punta della linea RTX 40, come la RTX 4090, per fare spazio ai nuovi modelli. Le aspettative sono alte, e NVIDIA sembra intenzionata a lanciare ufficialmente i primi esemplari della linea RTX 50 al CES 2025, con modelli di punta come la RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070 pronti per il mercato.

Una RTX 4090.

Questa transizione segna l'ultimo periodo per la produzione delle GPU RTX 40, che progressivamente scompariranno dai cataloghi per lasciare spazio al nuovo standard tecnologico. È previsto che i modelli più richiesti della serie RTX 40 vedranno una riduzione delle scorte a partire dai prossimi mesi, mentre la gamma di schede RTX 50 prenderà sempre più piede nelle linee di produzione, accelerando il passaggio tecnologico. La scelta di NVIDIA non sorprende, considerando l'obiettivo di posizionare le RTX 50 come nuovi riferimenti nel settore, sia per i gamer che per chi utilizza il PC per applicazioni pesanti.