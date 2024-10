Le schede video NVIDIA RTX 50 potrebbero avere prezzi pazzeschi, secondo un presunto leak

Bisogna peraltro considerare che il prezzo in dollari non è del tutto sovrapponibile a quello in euro, il quale spesso è anche superiore, almeno al lancio.

Non si tratta di prezzi precisi: lo youtuber riporta dei range di prezzi, con variazioni che vanno comunque verso l'alto per tutti e tre i modelli menzionati. In sostanza, secondo Moore's Law is Dead questi sarebbero le fasce a cui arriverebbero i costi delle nuove schede video NVIDIA:

Secondo un presunto leak da parte di Moore's Law is Dead , le nuove schede video NVIDIA della serie RTX 50 potrebbero avere dei prezzi veramente pazzeschi , sebbene non proprio inverosimili, con incrementi per tutti e tre i modelli principali previsti.

Prezzi che potrebbero non valere l'upgrade?

Considerandoli come possibili range di prezzo, la base minima di ognuno di questi non è lontana dai prezzi di lancio delle schede serie RTX 40 uscite in precedenza, che tuttavia erano già alti per conto loro.

In USA, NVIDIA RTX 4080 è stata lanciata a 1.199 dollari, cosa che ha scatenato diverse polemiche e spinto NVIDIA anche a rivedere un po' il costo successivamente.

Non per nulla, RTX 4080 Super è stata successivamente lanciata a 999$, con una certe revisione al ribasso che tuttavia potrebbe non essere ripresa per la prossima linea di schede video, visto le cifre a cui potrebbe arrivare guardando i limiti massimi riportati nel leak.

Secondo la medesima fonte, NVIDA RTX 5070 dovrebbe essere caratterizzata da performance in rasterizzazione simili a quelle di una RTX 4070 Ti, ma con un certo incremento di prestazioni per quanto riguarda il ray tracing, cosa che potrebbe spingere molti a rimanere sull'attuale linea, di fronte a prezzi del genere.

In ogni caso, va tutto preso come una semplice voce di corridoio, al momento senza alcuna conferma. In base a quanto emerso in questi giorni, NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070 verranno rivelate al CES 2025, dunque ci sarà da attendere fino all'inizio dell'anno prossimo.