L'ultima stagione dell'anime di My Hero Academia uscirà nel 2025

Considerando che il manga si è concluso ad agosto 2024, l'arrivo dell'ottava stagione nel 2025 è da considerarsi come prassi. Come detto manca la data ufficiale e quelle delle precedenti stagioni non aiutano a capire quando potrebbe arrivare.

Dopo la conclusione del manga, pubblicato su Weekly Shonen Jump, anche l'anime di My Hero Academia sta per arrivare alla chiusura definitiva , per la gioia o la tristezza dei fan (dipende dal punto di vista). Questa settimana, Shonen Jump stessa includeva un opuscolo che annunciava l'arrivo della stagione finale nel 2025 , in data ancora da destinarsi.

Un grande successo

In passato le stagioni venivano lanciata in primavera, ma le ultime si sono alternate tra la primavera e l'autunno. La stagione 7, attualmente in corso, è iniziata questa primavera. Probabile quindi che l'ottava arrivi il prossimo autunno, anche se non c'è niente di annunciato e i lavori potrebbero in realtà essere già avanzati. Insomma, prendetela come una nostra speculazione.

Un momento di My Hero One's Justice 2

My Hero Academia è una delle serie anime di maggior successo di sempre. Ha debuttato nel 2016, crescendo poi di anno in anno. Racconta la storia di Izuku Midoriya e del suo percorso per diventare un super eroe all'interno di una scuola speciale. Oltre alle stagioni regolari, di My Hero Academia esistono quattro film e diversi videogiochi. Questi ultimi non sono proprio dei capolavori, anche se il recente My Hero One's Justice 2 ha trovato diversi consensi dai fan, evidentemente felici di poter rivivere le gesta dei loro personaggi del cuore in forma videoludica.