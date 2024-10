L'elenco dei giochi regalati a ottobre da Prime Gaming è davvero impressionante: sono quasi 30

Prime Gaming, il servizio in abbonamento di Amazon collegato ad Amazon Prime, ha annunciato l'elenco dei giochi regalati agli abbonati a ottobre, che sono davvero tantissimi. Si parla di quasi trenta giochi, alcuni dei quali di altissimo livello. Ad esempio già da adesso è possibile riscattare BioShock Remastered e Doom Eternal, ma nei prossimi giorni sono in arrivo Killing Floor 2, Monster Train, The Gunk, A Plague Tale: Innocence, Death's Door, Scorn e tanti altri ancora. Insomma, tra questi e i giochi regalati da altri servizi, giocare su PC è davvero economico, sempre che non si pretendano le ultime novità.