Sea of Stars a 5 milioni di giocatori, modalità multiplayer cooperativa in arrivo

Dal primo teaser trailer non si capisce ancora precisamente cosa cambi con questa modalità, ma è evidente che i tre giocatori potranno utilizzare altrettanti personaggi e muoverli in maniera indipendente all'interno del medesimo schermo, con un sistema che sposta i personaggi che restano indietro attraverso un riposizionamento automatico.

Nonostante il genere forse non si presti normalmente a tale interpretazione, il team ha voluto tentare una nuova strada per consentire ai giocatori di vivere la storia di Sea of Stars anche in compagnia: verrà dunque lanciata una modalità multiplayer, presentata con il trailer riportato qui sotto.

Ci saranno variazioni al gameplay?

Sea of Stars, uno screenshot

Per il resto, non è ancora dato sapere quali variazioni potranno esserci al gameplay, al di là di probabili influssi nel sistema di combattimento, che dovrà prevedere input da tre giocatori diversi.

La nuova modalità si chiama "Single Player+", per far capire come sia sostanzialmente un'evoluzione della modalità standard a giocare singolo con l'aggiunta di altri utenti all'interno della medesima partita. A questo punto restiamo in attesa di comunicazioni più precise su dettagli e data di lancio, mentre ricordiamo data di uscita e prezzi delle edizioni fisiche, oltre alla nostra recensione di Sea of Stars.