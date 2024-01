Sea of Stars: annunciata la data di uscita e i prezzi delle copie fisiche

Gli sviluppatori di Sabotage ha annunciato la data di uscita e i dettagli sulle versioni retail dell'acclamato Sea of Stars . Il lancio delle copie fisiche è in programma per il 10 maggio 2024 su PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch, sia tramite lo store di iam8bit che presso i rivenditori selezionati.

Prezzi e contenuti

La Standard Edition verrà venduta a 39,99 dollari, che supponiamo si tramuteranno magicamente in 39,99 euro presso i rivenditori europei, e include un poster con due facce con delle illustrazioni realizzate da Bryce Kho, oltre chiaramente al gioco base su disco o cartuccia, a seconda della piattaforma. I preorder saranno disponibili nei prossimi giorni e includono come bonus la colonna sonora in formato digitale.

La iam8bit Exclusive Edition invece sarò venduta al prezzo di 44,99 dollari con disponibilità nel secondo trimestre del 2024. Include un manuale cartaceo, uno slipcase da collezione, un poster a doppia faccia che mostra un'illustrazione originale e la mappa del mondo, la colonna sonora digitale e 4 sticker. I preorder sono già disponibili a questo indirizzo.

In aggiunta, iam8bit pubblicherà la colonna sonora di Sea of Stars su vinile nel terzo trimstre del 2024 al prezzo di 42,99 euro. Anche in questo caso i preorder sono già attivi e disponibili a questo indirizzo.

Sea of Stars al momento è disponibile in digitale su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Si tratta di uno dei JRPG più apprezzati degli ultimi anni, che mescola elementi classici e moderni, come potrete leggere nella nostra recensione di Sea of Stars.