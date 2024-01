Nintendo Switch Online: svelato il nuovo gioco in prova gratuita ed è di alta qualità

Nintendo ha svelato qual è il nuovo gioco in prova gratuita per tutti gli abbonati di Nintendo Switch Online per l'Europa (Italia compresa). Si tratta di Eastward. Fino al 24 gennaio 2024 gli abbonati possono semplicemente accedere al servizio, scaricare il gioco e usarlo liberamente.

Si tratta, badate bene, della versione completa del gioco, non di una demo o di una versione di prova con un tempo di gioco massimo. Considerando che richiede una 20 di ore e che avete sei giorni, forse non riuscirete a finirlo, ma certamente è possibile provarlo in modo approfondito e poi decidere se acquistarlo. Ovviamente il salvataggio creato con la versione di prova tramite Nintendo Switch Online può essere usato per giocare dopo aver acquistato Eastward.

L'annuncio è arrivato anche dall'account di Nintendo Italia, come potete vedere qui sopra. Trovate anche il link per fare il download.