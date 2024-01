Life is Strange: il director avrebbe voluto più libertà, ma l'ha ottenuta con Lost Records

Il director di Life is Strange ha affermato che gli sarebbe piaciuto sviluppare ulteriormente l'universo narrativo dell'IP (per la quale il team ha realizzato due dei quattro capitoli principali, più un miniepisodio), ma che tutto è in mano a Square Enix.

In un'intervista a GamesRadar+, Michel Koch ha parlato di uno dei prossimi giochi dello studio, Lost Records: Bloom & Rage (che subito ha attirato l'attenzione per la sua somiglianza con Life is Strange): "Per Life is Strange 1 stavamo lavorando con Square Enix [...] e all'inizio non c'era alcun piano per avere più di un gioco."

"Significa che non abbiamo mai scritto la storia e i personaggi avendo in mente tutto ciò che poteva accadere loro dopo la fine del gioco", spiega il director. "Se avete giocato al primo Life is Strange, conoscerete già il destino di Chloe e Max e perché è difficile rivisitare la loro storia".

"Quando il gioco è stato un successo, Square Enix ci ha chiesto un secondo gioco", aggiunge Koch. "Siamo riusciti a inserire Life is Strange 2 all'interno dello stesso universo, e anche a creare collegamenti interessanti". Poi Koch dice che, poiché il primo gioco è stato scritto come una "storia completa", lo sviluppatore si è sentito come se "non fossimo mai stati in grado di creare collegamenti intricati e complessi tra i giochi e dei seguiti".