Payday 3: il team sa che siete insoddisfatti, c'è 'squadra d'assalto' per cambiare il gioco

Lo sviluppatore di Payday 3, Starbreeze, ha dichiarato di essere "ben consapevole" che i fan non sono ancora "soddisfatti" dello sparatutto con rapina e ha quindi creato un team interno dedicato a cambiare le cose. Starbreeze ha dichiarato che questa "squadra d'assalto" sta attualmente pianificando e decidendo quali cambiamenti sono necessari per creare l'esperienza che i fan si aspettavano.

"Siamo ben consapevoli che molti di voi non sono soddisfatti del gioco così com'è allo stato attuale", ha dichiarato Starbreeze. "Sin dal lancio, abbiamo letto i vostri preziosi commenti nei forum, sui social media e nei commenti ai video, oltre che nella pagina dei voti in alto. Questo ci aiuta enormemente ed è fondamentale per il continuo sviluppo di Payday 3".

"Per trasformare il vostro feedback in azione, abbiamo messo insieme un team d'assalto di sviluppatori veterani provenienti dai team di progettazione, comunità, comunicazione e produzione, con l'obiettivo di portare Payday 3 a un livello tale da soddisfare le vostre aspettative. Questo team sta attualmente creando un piano, decidendo che cosa trasformerà il gioco nell'esperienza di rapina che vi aspettate da un sequel di PAYDAY, sia a breve che a lungo termine."