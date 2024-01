Gli abbonamenti rischiano di rendere il mercato troppo chiuso, ma anche il modello standard non scherza

Swen Vincke, il CEO di Larian Studios, è uno che non la manda a dire, ed è amabile anche per questo, oltre al fatto di essere a capo di un team che sforna titoli enormi e capolavori da un po' di tempo a questa parte (ben prima del mastodontico Baldur's Gate 3). Le sue recenti affermazioni sui rischi legati al proliferare dei servizi in abbonamento nel mercato videoludico sono state accolta da ovazioni un po' da parte di tutti, ma a ben vedere la descrizione che fa del distopico futuro dominato dai servizi non è poi molto distante dalla situazione attuale del mercato videoludico, con la differenza che, in questo caso, i risultati sono ben tangibili. Ricapitolando, Vincke ha riferito di non voler supportare i servizi in abbonamento perché pensa, sostanzialmente, che questi possano portare a una svalutazione qualitativa dei giochi e che prospettino un futuro inquietante.

Le affermazioni di Vincke, come precisa lui stesso, riguardano un eventuale futuro in cui i servizi in abbonamento diventano monopolizzanti e sostanzialmente l'unico modo che hanno gli sviluppatori per accedere al mercato, ovvero una cosa alquanto distante dalla situazione attuale, in cui oltretutto sembra proprio che tali servizi non stiano incontrando la crescita pensata fino a un po' di tempo fa. Già questo potrebbe essere un elemento fallace del ragionamento, perché non sembra ci sia spazio per l'affermazione degli abbonamenti come unico metodo per accedere al mercato, tanto è vero che tutti i servizi attualmente esistenti coesistono con la possibilità di acquistare regolarmente i giochi secondo il modello di business tradizionale. Tuttavia, l'argomento più interessante sollevato da Vincke riguarda la possibile trasformazione del processo di produzione e distribuzione, che diventerebbe in un certo senso "elitario".