Né Baldur's Gate 3 né altri giochi Larian Studios arriveranno mai su Game Pass o altri abbonamenti

"Qualunque sia destinato d essere il futuro del videogiochi, i contenuti saranno sempre la cosa principale", ha affermato Vincke, in una serie di messaggi pubblicati su X. "Ma diventerà sempre più difficile riuscire a trovare i buoni contenuti se gli abbonamenti diventeranno il modello dominante e un gruppo selezionato di persone si ritroverà a dover decidere cosa immettere sul mercato e cosa no. Il sistema diretto dagli sviluppatori ai giocatori resta il modo migliore".

Vincke contro il futuro dominato dai servizi

Baldur's Gate 3 non sarà in abbonamento

"Non c'è nulla di male in questo, ma diventerebbe un problema se si verificasse il monopolio dei servizi in abbonamento. Siamo già totalmente dipendenti da un pubblico gruppo di distributori digitali e la possibilità di emergere è una questione brutale.

Se tutte queste piattaforme dovessero spostarsi sugli abbonamenti, diventerebbe una situazione difficilissima", poiché "le preferenze del servizio su abbonamento determinerebbero quali giochi verranno fatti". Questo riassume dunque l'opposizione di Vincke ai servizi in abbonamento.



Ha poi concluso: "Non troverete i nostri giochi sugli abbonamenti, anche se rispetto il fatto che molti sviluppatori colgano l'occasione offerta da questi per sviluppare il proprio gioco. Non ho problemi con questa scelta, voglio solo che gli altri ecosistemi non soccombano".

La visione di Vincke è dunque decisamente contraria a un futuro in cui i servizi su abbonamento siano destinati a dominare, anche a se a dire il vero finora questi hanno continuato a convivere tranquillamente con il modello di vendita standard e nessuno dei concorrenti ha voluto proporre tale soluzione come esclusiva.

Già in precedenza, Larian Studios aveva riferito chiaramente che Baldur's Gate 3 non sarebbe uscito su Xbox Game Pass.