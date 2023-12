Baldur's Gate 3 non arriverà su PC e Xbox Game Pass, il CEO di Larian Studios spiega perché

Dopo una lunga attesa, finalmente Baldur's Gate 3 è disponibile anche su Xbox Series X|S. Con il lancio sulle piattaforme verdecrociati alcuni giocatori sperano di vedere prima o poi l'apprezzato GDR di Larian Studios entrare a far parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Un'eventualità su cui sarebbe meglio non riporre troppe speranze stando alle di Swen Vincke.

Interpellato in merito da IGN, il fondatore e CEO di Larian Studios ha infatti affermato che Baldur's Gate 3 non arriverà su Game Pass.

Il motivo? Descrivendola come una "questione delicata", Vincke afferma che il suo team ha realizzato un gioco enorme e crede che sia giusto pagare un prezzo per giocarlo, tanto più che gli sviluppatori hanno avuto la premura di non caricare la spesa con microtransazioni o altro.

"Abbiamo detto sempre fin dall'inizio che Baldur's Gate 3 non sarebbe stato su Xbox Game Pass, non sarà su Game Pass", ha detto Vinckle.

"Abbiamo realizzato un grande gioco, quindi penso che ci sia un prezzo da pagare per questo motivo, penso che sia giusto così. Non abbiamo addebitato alcuna microtransazione, quindi si ottiene ciò per cui si paga. Si tratta di un gioco molto corposo. Quindi penso che dovrebbe esistere così com'è. È questo che ci permette di continuare a creare altri giochi".