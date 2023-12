GameStop offre 4 mesi di NOW TV gratis acquistando giochi e console Nintendo Switch

La promozione è valida su tutti i prodotti ufficiali Nintendo Switch, quindi console, bundle e i giochi realizzati dai team first party della compagnia giapponese, come ad esempio Super Mario Bros. Wonder e Mario Kart 8 Deluxe.

Una volta completato l'acquisto, sia in negozio o online, verrà fornito un codice da riscattare nella pagina dedicata all'iniziativa del sito di NOW TV, a questo indirizzo .

GameStop in vista del Natale propone una promozione molto interessante legata a Nintendo Switch e i giochi della grande N . Fino al 24 dicembre 2023, acquistando la console, i bundle e i giochi esclusivi ricevere gratuitamente i primi 4 mesi di abbonamento a NOW TV che include i pacchetti Entertainment e Cinema.

Le offerte di GameStop su Nintendo Switch e giochi

Come detto l'iniziativa è valida per tutte le console, i bundle e i giochi per Nintendo Switch realizzati dagli studi interni della grande N, ma grazie alle promozioni attualmente attive presso GameStop potrete usufruire dell'offerta sull'abbonamento da 4 mesi di NOW TV risparmiando ulteriormente.

Iniziamo dai bundle che includono console e giochi:

Nintendo Switch neon + Nintendo Switch Sports + 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online + i primi 4 mesi di NOW TV Entertainment e Cinema a 299,98 euro, a questo link

Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe + 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online + i primi 4 mesi di NOW TV Entertainment e Cinema a 329,98 euro, link all'offerta

Nintendo Switch Lite (corallo o turchese) con Animal Crossing: New Horizons + i primi 4 mesi di NOW TV Entertainment e Cinema a 219,99 euro, a questo link

Proseguiamo con le offerte sui giochi per Nintendo Switch:

Super Mario Bros. Wonder + i primi 4 mesi di NOW TV Entertainment e Cinema a 49,98 euro, link all'offerta

Mario Kart 8 Deluxe + i primi 4 mesi di NOW TV Entertainment e Cinema a 60,98 euro, a questo indirizzo

Pokémon Scarlatto e Violetto + i primi 4 mesi a NOW TV Entertainment e Cinema a 49,98 euro, link alla promozione

Che ne pensate, approfitterete di questa iniziativa per acquistare una console Nintendo Switch o i giochi della grande N? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.