Baldur's Gate 3: Larian ha in programma altri aggiornamenti e forse anche nuove razze

A quanto pare Larian Studios ha ancora intenzione di supportare a lungo Baldur's Gate 3 con nuovi aggiornamenti che non solo andranno a limare le imperfezioni del gioco, ma che andranno a introdurre anche elementi inediti, tra cui potrebbero rientrare anche delle nuove razze giocabili.

La conferma è arrivata durante una diretta sul canale ufficiale Xbox, durante la quale il writing director Adam Smith ha svelato che lo studio ha ulteriori piani per gli update di Baldur's Gate 3. Chiaramente lo studio vuole mantenere il massimo riserbo su quali sorprese possono aspettarsi i giocatori, come ad esempio come avvenuto con l'ultimo aggiornamento che ha aggiunto un nuovo epilogo. Alla domanda se tra queste ci sono ulteriori razze giocabili oltre alle 11 già presenti, Smith ha dichiarato che non ci sono piani concreti in programma, ma che non è un'eventualità che esclude a priori.

"Noi di Larian Studios abbiamo in programma ulteriori aggiornamenti, ancora non abbiamo finito", ha detto Smith. "Al momento non abbiamo piani specifici per nuove razze, ma non stiamo dicendo di no.

Considerando come può cambiare l'esperienza del giocatore in Baldur's Gate 3 in base alla razza scelta, l'aggiunta di più opzioni potrebbe richiedere un grosso sforzo da parte di Larian Studios ma al tempo stesso convincere molti giocatori ad affrontare una nuova partita.