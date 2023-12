Xbox Store: al via i saldi natalizi dei Countdown Sale, tra le offerte anche Starfield e Alan Wake 2

Come da tradizione, anche quest'anno con l'avvicinarsi del Natale Xbox Store propone i Coundown Sale, che includono oltre 14.000 offerte tra giochi e DLC per le console Xbox.

Disponibili fino al 2 gennaio 2024, le promozioni includono anche molti titoli recenti, come ad esempio Starfield, proposto al prezzo di 55,99 euro, con uno sconto del 30%, e Alan Wake 2 a 47,99 euro, in questo caso con una riduzione di prezzo del 20%.

In offerta per la prima volta troviamo anche la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 a 47,99 euro, con uno sconto del 20% e Call of Duty: Modern Warfare 3 a 55,99 euro.