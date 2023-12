Pocky & Rocky, Cotton, Clockwork Aquario e altri titoli Inin arrivano su Xbox

Con una mossa alquanto a sorpresa, il publisher Inin ha deciso di portare su Xbox Series X|S e Xbox One il suo catalogo di giochi nipponici , alcuni dei quali già disponibili in queste ore e altri in arrivo, tra nuovi capitoli, remake e rielaborazioni di titoli classici.

Una dose di Giappone classico

Pocky & Rocky Reshrined riporta in auge una gloria del Super Famicom

Tra questi ricordiamo, in particolare, Pocky & Rocky Reshrined che è una rielaborazione moderna del vecchio Pocky & Rocky, particolare action game uscito originariamente nei primi anni 90 su Super Nintendo.

Come l'originale, anche questo si presenta come un action game con elementi in stile sparatutto, caratterizzato da una visuale dall'alto e da un concept piuttosto particolare, con protagonisti una giovane sacerdotessa in abiti cerimoniali e un tanuki, che si ritrovano a combattere orde di creature ultraterrene derivanti direttamente dal folklore nipponico.

IREM Collection propone una raccolta di vecchi classici della compagnia come Image Fight, Image Fight 2 e X-Multiply, mentre Clockwork Aquario rappresenta un caso veramente peculiare: dopo 30 anni di sviluppo complicato, il gioco ha infatti trovato la sua forma definitiva. Si tratta di un action platform in 2D da parte dell'autore di Wonder Boy, che riprende il suo stile classico.

Cotton, infine, è una serie storica di sparatutto a scorrimento in 2D con protagoniste delle combattenti in stile anime, derivante direttamente dalla tradizione anni 80-90.