GTA: The Trilogy ora disponibile su iOS e Android, è gratis per gli abbonati a Netflix

Rockstar Games ha pubblicato la GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per dispositivi mobile iOS e Android, con gli abbonati a Netflix che potranno giocarci senza nessun costo aggiuntivo sull'abbonamento.

In alternativa potrete acquistare i giochi della GTA: The Trilogy - The Definitive Edition singolarmente al prezzo di 19,99 euro.

La raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas da ora dunque è disponibile nel catalogo di Netflix Games, che ad oggi conta oltre 80 giochi per dispositivi mobile, tra cui nomi di spessore come Hades e Death's Door, e molti altri in arrivo in futuro. Vi ricordiamo che tutti i titoli in questione sono inclusi con la sottoscrizione a Netflix, a prescindere dalla tipologia di abbonamento.