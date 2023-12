Netflix svela una lunga lista di giochi in arrivo: in totale ci sono circa 90 giochi in sviluppo

Netflix ha svelato una nuova lista di giochi in arrivo sul catalogo videoludico per dispositivi mobile incluso nell'abbonamento. Dopo aver confermato che ci sono circa 90 giochi in sviluppo, la compagnia ha indicato che tra quelli in arrivo sono compresi:

Cozy Grove: Camp Spirit - 2024

FashionVerse - 2024

Game Dev Tycoon - 2024

Sonic Mania Plus - 2024

Braid, Anniversary Edition (30 aprile 2024)

Chicken Run: Eggstraction

The Dragon Prince: Xadia

Dumb Ways to Survive

Hades

Harmonium: The Musical

Katana Zero

Money Heist: Ultimate Choice (4 gennaio 2024)

Monument Valley 1 & 2

Netflix Stories: Virgin River

Paper Trail

The Rise Of The Golden Idol

Un gioco basato su Rebel Moon

Un gioco basato su Squid Game

Cozy Grove: Camp Spirit è il seguito di Cozy Grove e nei panni di uno Spirit Scout su un'isola infestata, ancora una volta farete amicizia e assisterete un insolito assortimento di orsi spettrali e problematici. Oltre a tutte le nuove storie di fantasmi, Camp Spirit offre nuove attività, nuovi compagni pelosi con storie e abilità proprie e "molto altro ancora".

FashionVerse è chiaramente un gioco basato sulla moda: dovremo scoprire il nostro senso della moda e creare nuovi trend. Si tratta di gioco 3D potenziato dall'IA che propone "con modelli in scene fotorealistiche, che offrono una maggiore creatività a tutti i giocatori."

Game Dev Tycoon ci permetterà invece di creare la nostra compagnia videoludica negli anni 80. Dovremo fare ricerche di nuove tecnologie e creare i migliori giochi al mondo. In questa versione esclusiva per Netflix potremo anche creare giochi basati su film e serie TV della piattaforma di streaming.

Sonic Mania Plus non ha bisogno di presentazioni. Esclusivo per Netflix e per la prima volta su dispositivi mobile, permette di controllare diversi personaggi della saga di SEGA in tanti livelli.