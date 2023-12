Tekken 8: un trailer della storia ci prepara all'arrivo del nuovo picchiaduro

Tekken 8 prosegue la storia della serie di picchiaduro Bandai Namco, un elemento non del tutto secondario nel lungo franchise, che anche in questo caso vede tornare in scena diversi personaggi ormai noti del lore ormai consolidato, come dimostra anche il trailer dedicato.

In primo piano c'è sempre la famiglia Mishima, ovviamente, con lo scontro che continua a consumarsi tra Jin Kazama e il padre, Kazuya Mishima, diventato ormai mitologico per quanto riguarda Tekken, alla base di numerosi capitoli della serie.

Nel video vediamo come le questioni famigliare siano tutt'altro che risolte, con implicazioni metafisiche notevoli.

Le scene d'intermezzo sono sempre state una caratteristica specifica di Tekken, e la cosa dovrebbe mantenersi anche in Tekken 8, da quanto possiamo vedere.