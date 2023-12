Expeditions: A MudRunner Game ha una data d'uscita, annunciata con un trailer

Expeditions: A MudRunner Game ci porta in diverse ambientazioni, dai deserti più aridi alle foreste più intricate fino alle montagne più alte e scoscese, cercando di raggiungere i luoghi prestabiliti con i veicoli in dotazione.

La base di MudRunner è la simulazione fisica avanzata, su cui si basa l'interazione tra veicoli e terreno che rappresenta il fondamento del gameplay della serie. In Expeditions: A MudRunner Game abbiamo a che fare con nuovi veicoli e nuove ambientazioni da esplorare, sempre più impegnative.

Si tratta di trovare i luoghi migliori da raggiungere per portare a termine le missioni, pianificare il percorso in maniera strategica ed equipaggiare i veicoli in modo tale da renderli pronti a ogni evenienza.

In questo senso, Expeditions: A MudRunner Game presenta una certa evoluzione rispetto alla struttura standard, mettendo in scena situazioni piuttosto fuori dal comune e veicoli custom particolarmente avanzati. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato pubblicato in occasione della Gamescom 2023.