Marvel's Blade: le prime illustrazioni mostrano il particolare stile di Arkane

Dopo il trailer di annuncio ai The Game Awards 2023 , Marvel's Blade si fa conoscere un po' meglio con questi primi concept art, anche se ovviamente dicono poco del gioco di per sé ma se non altro dimostrano la particolare visione elaborata da Arkane per l'ambientazione del gioco.

Sebbene ovviamente non si tratti di immagini relative al videogioco vero e proprio, servono intanto per stabilire lo stile generale di Marvel's Blade, e sembra che su questo fronte Arkane Lyon sia ancora in gran forma, visto il particolare tratto utilizzato e la visione della città di Parigi decisamente originale.

Il co-creative director di Arkane Lyon , Sebastien Mitton, ha mostrato attraverso X le prime illustrazioni di Marvel's Blade , ancora per quanto riguarda esclusivamente i concept art preparatori per lo sviluppo del gioco.

"In Marvel's Blade, Eric Brooks è il leggendario Diurno, metà uomo e metà vampiro, diviso tra la calda società dei vivi e la sete di potere dei non morti", si legge nell'abstract ufficiale del gioco. "Da Bethesda e Arkane Lyon, lo studio che ha sviluppato Dishonored e Deathloop, Marvel's Blade è un gioco single player in terza persona ambientato nel cuore di Parigi, in collaborazione con Marvel Games".



L'annuncio ha colto tutti un po' di sorpresa, considerando che in molti si aspettavano un Dishonored 3 da parte del team in questione e non certo un gioco su licenza Marvel. La curiosità, a questo punto, è tanta, mentre continua a tenere banco la discussione sul fatto che il gioco sia esclusiva Xbox o no, vista la mancanza di informazioni ufficiali sull'argomento.

Nel frattempo, possiamo dare un'occhiata allo stile impostato da Arkane per il suo nuovo gioco, che sembra davvero promettere bene. Maggiori informazioni le potete trovare nel nostro speciale di approfondimento su Marvel's Blade.